Мишустин поручил проработать запуск Национальной инициативы подготовки кадров

Профильные ведомства должны представить предложения в кабмин

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития представить в правительство предложения о запуске Национальной инициативы подготовки кадров.

Как сообщается в официальном Telegram-канале кабмина, такое поручение было дано по итогам стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта (ИИ).

При этом Минобрнауки и Минэкономразвития предстоит до 30 марта разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере ИИ, а Минтруда и Минэкономразвития поручено ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, в том числе его влияния на состояние рынка труда.

Ранее Мишустин предупреждал, что дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики. Этот вопрос требует особого внимания, указал политик.

В августе российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что в стране дефицит кадров в области информационных технологий сокращается, но остается достаточно большим. Он выразил надежду на скорое преодоление этих трудностей.

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