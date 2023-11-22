Началось заседание Мосгордумы по рассмотрению столичного бюджета

Бюджет рассматривают на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов

В Мосгордуме в среду, 22 ноября, началось заседание по рассмотрению бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Всего в повестке заседания – шесть вопросов. В том числе депутаты столичного парламента рассмотрят проект постановления "О награждении почетными грамотами Московской городской думы", законопроект "О внесении изменений в закон города Москвы "О перечне земельных участков улично-дорожной сети города", законопроект "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Ранее комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела и рекомендовала столичному парламенту принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин, рассказывая об утверждении Адресной инвестиционной программы, подчеркнул, что приоритетами ее реализации являются транспортная инфраструктура и социальные объекты. В ближайшие три года столичные власти намерены построить и ввести в эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов.

Москва сохраняет социальную направленность бюджетной политики. Большая часть бюджета направлена на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику — то есть то, что касается социальной поддержки москвичей, отмечал Собянин. Обновления коснутся реконструкции московских поликлиник, программ реновации жилья, "Мой район", "Московское долголетие", программы развития Московского метрополитена и многих других.

При этом в экономический рост Москвы, повышение качества жизни людей и снижение негативного влияния на экологию в 2023 году вложено почти 3,6 триллиона рублей из средств столичного бюджета. В целом 52% бюджета составляют расходы социальной направленности, еще 43% идут на развитие городской среды и инвестиций.

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