Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 39 тысяч очков

Текущий актив баскетболиста составляет 39 012

Нападающий клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации набрал 39 тысяч очков, передает РБК.

Актив 38-летнего спортсмена перед матчем регулярного чемпионата против "Юты Джаз" составлял 38 995 очков.

Во время первого периода встречи Леброн набрал семь очков и установил новый рекорд НБА: он стал первым в истории ассоциации баскетболистом, который смог преодолеть отметку в 39 тысяч набранных баллов за карьеру.

В последующие периоды нападающему удалось набрать еще десять очков. Матч завершился со счетом (131:99) в пользу "Лейкерс".

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