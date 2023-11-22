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Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 39 тысяч очков

12:49
  • среда
  • 22 ноября 2023

Текущий актив баскетболиста составляет 39 012

Нападающий клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации набрал 39 тысяч очков, передает РБК.

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Актив 38-летнего спортсмена перед матчем регулярного чемпионата против "Юты Джаз" составлял 38 995 очков.

Во время первого периода встречи Леброн набрал семь очков и установил новый рекорд НБА: он стал первым в истории ассоциации баскетболистом, который смог преодолеть отметку в 39 тысяч набранных баллов за карьеру.

В последующие периоды нападающему удалось набрать еще десять очков. Матч завершился со счетом (131:99) в пользу "Лейкерс".

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