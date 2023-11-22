В России захотели снова изменить Конституцию

Отмахнуться не получится

Работа над Конституцией России должна быть продолжена - в ней нужно прописать государственную идеологию и цели нашей страны.

С таким предложением выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Перспективы развития нашей страны должны быть закреплены в Главном законе.

"Конечно, это должна быть неспешная работа. Но надо идти <…> Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В последний раз в Конституцию вносили правки после присоединения новых территорий.

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