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В России захотели снова изменить Конституцию

11:41
  • среда
  • 22 ноября 2023

Отмахнуться не получится

Работа над Конституцией России должна быть продолжена - в ней нужно прописать государственную идеологию и цели нашей страны.

С таким предложением выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Перспективы развития нашей страны должны быть закреплены в Главном законе.

"Конечно, это должна быть неспешная работа. Но надо идти <…> Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится", - сказал он (цитата по РИА Новости). 

В последний раз в Конституцию вносили правки после присоединения новых территорий.

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