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"Больше так не буду": Задержанный в Пулково Шарлот покаялся за сжигание паспорта

12:02
  • среда
  • 22 ноября 2023

Музыкант признался в непонимании происходящего

Певец Эдуард Шарлот на камеру извинился за сжигание российского паспорта. Видео опубликовал Mash.

В аэропорту Пулково задержали певца Эдуарда Шарлота
Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту пригрозили тюрьмой

Автор хита "Щека на щеку" признался в непонимании происходящей ситуации между Россией и Украиной и пояснил, что акция сожжения российского паспорта произошла из-за помешательства ложной информацией. 

"Простите. Больше так не буду", - заключил Шарлот.

Сегодня утром сотрудники полиции задержали в аэропорту Пулково вернувшегося из Армении певца Эдуарда Шарлота. В отношении музыканта составили как минимум три административных протокола – в том числе за порчу документа, удостоверяющего личность.

Эдуард Шарлот прославился в Сети как участник шоу "Песни на ТНТ". Летом музыкант уехал в Армению и сжег свой российский паспорт. Через пару месяцев он решил вернуться на Родину и попросил поклонников собрать ему денег на обратный билет.

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