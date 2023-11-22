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Экс-главу Кузбасса Амана Тулеева похоронили в Кемерове

11:58
  • среда
  • 22 ноября 2023

Политику было 79 лет

Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в среду, 22 ноября, похоронили в Кемерове на Центральном городском кладбище.
Целая эпоха: ушел из жизни бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Церемония прощания состоялась в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва в присутствии членов семьи покойного и самых близких людей, отпевание — в Знаменском соборе, сообщает "Интерфакс".

После кончины Тулеева президент России Владимир Путин направил соболезнования его родным и близким. Однако лично посетить похороны бывшего кемеровского губернатора глава государства не планировал.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что у Путина с Тулеевым были прекрасные личные отношения, "в бытность Тулеева руководителем региона они неоднократно общались, в том числе и в весьма и весьма непростых ситуациях". Президент всегда высоко ценил его заслуги.

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Церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым
Церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым
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