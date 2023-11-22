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Новак: внутренний рынок России обеспечен топливом в полном объеме

12:24
  • среда
  • 22 ноября 2023

Дефицита нет, подчеркнул вице-премьер

Внутренний рынок России на данный момент полностью обеспечен топливом. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.
Новак отверг необходимость резких мер на рынке топлива

Как отметил Новак, с третьей декады сентября биржевые цены на бензин были снижены на 15-20% c последующим снижением мелкооптовых цен.

Важным фактором насыщения внутреннего рынка, по словам замглавы правительства, является модернизация нефтеперерабатывающих заводов, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство должно принимать превентивные действия для недопущения кризиса на внутреннем топливном рынке. Он призвал кабмин "действовать более оперативно, принимать превентивные меры до того, как ситуация приобретет острый характер".

При этом заместитель министра финансов России Алексей Сазанов уверял, что рост цен на топливо, который был зафиксирован в стране в сентябре, связан не с корректировкой демпфера, а с действиями перекупщиков.

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