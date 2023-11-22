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В Подмосковье затопило товары на складе Wildberries

12:35
  • среда
  • 22 ноября 2023

Часть упаковок потеряла внешний вид

На складе Wildberries в Подмосковье из-за сработавшей системы пожаротушения товары залило водой.

Инцидент произошел в Коледино. 22 ноября погрузчик задел системы противопожарной безопасности. В результате включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой. Часть упаковок потеряли товарный вид.

В пресс-службе Wildberries заявили, что заменят пострадавшие от воды товары, а продавцам компенсируют траты.

По факту инцидента ведется внутреннее расследование, пишет газета "Известия".

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