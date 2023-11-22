В Подмосковье затопило товары на складе Wildberries

Часть упаковок потеряла внешний вид
На складе Wildberries в Подмосковье из-за сработавшей системы пожаротушения товары залило водой.
Инцидент произошел в Коледино. 22 ноября погрузчик задел системы противопожарной безопасности. В результате включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой. Часть упаковок потеряли товарный вид.
В пресс-службе Wildberries заявили, что заменят пострадавшие от воды товары, а продавцам компенсируют траты.
По факту инцидента ведется внутреннее расследование, пишет газета "Известия".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: