Собянин: Строительство метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки" вышло на финишную прямую

Заработать Троицкая линия должна уже через год

Строительство первой очереди новой Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки" вышло на финишную прямую. Все тоннели пройдены, на станциях завершаются строительно-монтажные и отделочные работы. На одной из них – "Тютчевской" – сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Она готова уже на 80%. Построены основные конструкции, сейчас ведётся устройство верхнего строения пути.

Только прочитав цитаты на стенах, уже можно предположить название станции. Облицовка платформы декоративными панелями с выдержками из произведений Фёдорова Тютчева ознаменовывает выход на финишную прямую строительства одноимённой платформы будущей Троицкой линии метро.

"Троицкая ветка метро интенсивно строится. Сегодня историческое событие для этой ветки - пройдены все тоннели. На всех станциях ведутся строительные работы. "Тютчевская" станция в достаточно большой степени готовности - около 80%, идут отделочные работы. По плану у вас до следующего года, но старайтесь раньше закончить", - отметил Собянин.

Станция "Тютчевская" расположена в посёлке Мосрентген в районе 42-го километра Московской кольцевой автодороги. Единственный вестибюль выходит прямо на МКАД. В будущем здесь появится пересадочная площадка на общественный транспорт. Таким образом больше 150 тысяч жителей близлежащих районов получат возможность быстро добираться до центра города.

"Мы устанавливаем алюминиевые сотовые панели на путевые стены. Так же у нас полностью уложен гранит на пол. Отделка выполняется в светло-серых тонах, а именно эстетика экспрессионизма, которая заложена проектом", - рассказал Владислав Макейчик, главный специалист производственного отдела компании-подрядчика.

Эстетику экспрессионизма подчёркивает динамика форм. Наклонные линии, противопоставление стекла, металла и камня. В едином ансамбле такое сочетание особенно ярко выделяет станционные колонны, которые задают основную тему архитектурного решения. Средняя их часть закрыта толстым тонированным стеклом, за которым с помощью декора спрятаны инженерные коммуникации. А над ними ещё предстоит большая работа. "Тютчевская" - это не только станция, но и оборотные тупики, которые нужны здесь для ночного обслуживания поездов и равномерного наполнения линии составами после открытия метро.

"При запуске метро с утра насыщенность интервалов, насыщенность линии составами была равномерной. Чтобы в определённый один момент времени станции запускались для пассажиров. Поэтому они здесь отстаиваются. И на линию выходят не с депо, а выходят с данных тупиков. То есть они уже находятся на станции. Тем более, здесь приблизительно будет середина участка данной Троицкой линии. Чтобы составы уже находились на станционном комплексе", - рассказал Алексей Исаев, заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика.

После открытия станции "Тютчевская" проживающие неподалёку москвичи смогут экономить на поездках по городу до 50 минут. Так, только до БКЛ можно будет доехать за 10 минут, в то время как сейчас это занимает около получаса. Троицкая линия значительно разгрузит и соседние Сокольническую и Калужско – Рижскую. При этом ветка длиной 43 километра с 17 станциями станет одним из самых длинных радиусов столичной подземки и наиболее протяжённым участком за Московской кольцевой автодорогой. По прогнозам проектировщиков, ежедневно этой линией будут пользоваться больше 300 тысяч пассажиров. А заработать Троицкая линия должна уже через год.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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