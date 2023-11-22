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В Москве завершили сезон аренды электросамокатов

15:01
  • среда
  • 22 ноября 2023

Всего пользователи совершили 64 млн поездок

В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и городского велопроката. Как отметили сегодня в Дептрансе, популярность сервисов растёт. Например, на электросамокатах пользователи совершили 64 млн поездок, что в два с половиной раза больше, чем год назад.

За безопасностью следят специалисты Ситуационного центра. Он был запущен 1 марта одновременно с введением новых правил. Электросамокаты теперь получили статус транспорта.

В Москве пользователей обучают безопасному вождению, а в районе МЦК, МЦД, остановок общественного транспорта и метро появились 50 медленных зон. Горожане берут в аренду и обычные велосипеды. Также внимание привлекала и новинка сезона.

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