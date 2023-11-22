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Россиянка пыталась вывезти из США украшения на миллионы рублей

15:03
  • среда
  • 22 ноября 2023

Женщина была задержана на таможне во "Внуково"

На себе и с собой! Украшения стоимостью более трёх с половиной миллионов рублей пыталась провезти россиянка из США. Но была задержана внуковскими таможенниками.

Почти 200 колец, браслетов, цепочек, серёг, подвесок, да и просто красивых камней! Сколько смогла, женщина надела на себя, а остальное спрятала в ручную кладь. И в такой экипировке направилась к "зелёному коридору", где её блеском заинтересовались инспекторы.

Дама заявила, что декларировать украшения не видела смысла, поскольку везла их для личного использования. Кроме того, общая стоимость драгоценностей якобы не превышает допустимой суммы. Однако экспертиза показала совсем иное. Теперь нарушительнице грозит наказание по уголовной статье за контрабанду.

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