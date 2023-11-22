В Москве реставрируют скульптуры, установленные на РГБ им. Ленина

Работы планируют закончить к началу весны

Военные, рабочие и ученые - образы, которые украшают Библиотеку имени Ленина уже много десятилетий. 22 скульптуры на фронтоне здания установили еще в 1938 году как символ создания нового мира и общества. Статуи задумывались как часть архитектурного ансамбля вокруг Дворца Советов, который так и не был построен. В 2020 году после исследования специалисты обнаружили износ конструкций до 70%. А значит существовали и угроза обрушения, и риск потерять часть истории. Именно тогда для безопасности установили защитные экраны, а фигуры обернули в сетку.

"В 2023 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации было принято решение о полной реставрации скульптур. И это очень большая и объемная работа. Уже сейчас можно увидеть, что все скульптуры упакованы в защитные короба. Мы проводим очень тщательное исследование, прежде чем предпринимать какие-то дальнейшие действия", - пояснил Вадим Дуда, генеральный директор РГБ им. Ленина.

Сначала фигуры планировали демонтировать и провести реставрацию в мастерских, но в последний момент было принято решение ремонтировать их на месте. Тогда вокруг каждой скульптуры соорудили полевую мастерскую, где поддерживают постоянную температуру и уровень влажности.

"В целом процесс реставрации подразумевает под собой укрепление скульптуры, то есть мы выполняли бурение почти что каждой скульптуры, устанавливали там различные пироны и спицы со специальным составом. Также были места, где мы вкачивали специальный реставрационный состав", - рассказала Дарья Пентина, начальник отдела капитального ремонта РГБ им. Ленина.

После укрепления начнется работа над внешними дефектами. Большинство архивов были утеряны, поэтому реставраторы восстанавливают облик скульптур по крупицам информации. Сейчас в распоряжении только фотографии 40-летней давности. Мастера говорят, что статуи и раньше ремонтировали, но комплексная реставрация никогда не проводилась. Создавали скульптуры в мастерских Москвы и Ленинграда. Для ленинградских скульптур известны, по крайне мере, авторы эскизов. Исследователи постараются восстановить имена мастеров и художников каждого образа.

"Мы не можем, на самом деле, для московских скульптур установить достоверное авторство. Мы знаем только коллектив авторов, которые работали над эскизами, которые работали над моделями скульптур, но кто конкретно автор какой скульптуры - для большинства московских скульптур авторство не установлено достоверно", - сообщил Тимофей Щегольков, заместитель генерального директора РГБ им. Ленина по строительству.

Вокруг авторства этих произведений много мифов. Например, Вере Мухиной приписывают создание "Рабочего". Подтвердить этот факт документально невозможно, но эксперты считают, что ее влияние в этом образе угадывается. Реставрационные работы планируют закончить к началу весны.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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