В московских больницах появились робокошки

Роботы-курьеры привозят еду и лекарства

Робокошка поможет! В столичных больницах появились необычные ассистенты. Работают круглосуточно, никогда не устают. А ещё их можно погладить!

Роботы-курьеры с кошачьими ушами и глазами привозят еду и лекарства, встречают и провожают пациентов, а ещё дают советы по здоровью! Включить помощника просто: достаточно прикоснуться к его лбу, выбрать нужный пункт в меню и нажать команду "Поехали".

Киборг безопасен, ориентируется в пространстве по встроенным камерам и 3D-сенсорам. Так что перед любым препятствием останавливается быстро, но спокойно, чтобы не напугать пациента. Одна робокошка поселилась в больнице Ворохобова в отделении реанимации новорождённых. Другая - в приемном отделении Института Склифосовского. Ну а в Филатовской клинике - сразу два таких робота! Если эксперимент понравится горожанам, такие интеллектуальные коты появятся и в других московских стационарах.

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