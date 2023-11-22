ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московских больницах появились робокошки

15:05
  • среда
  • 22 ноября 2023

Роботы-курьеры привозят еду и лекарства

Робокошка поможет! В столичных больницах появились необычные ассистенты. Работают круглосуточно, никогда не устают. А ещё их можно погладить!

Роботы-курьеры с кошачьими ушами и глазами привозят еду и лекарства, встречают и провожают пациентов, а ещё дают советы по здоровью! Включить помощника просто: достаточно прикоснуться к его лбу, выбрать нужный пункт в меню и нажать команду "Поехали".

Киборг безопасен, ориентируется в пространстве по встроенным камерам и 3D-сенсорам. Так что перед любым препятствием останавливается быстро, но спокойно, чтобы не напугать пациента. Одна робокошка поселилась в больнице Ворохобова в отделении реанимации новорождённых. Другая - в приемном отделении Института Склифосовского. Ну а в Филатовской клинике - сразу два таких робота! Если эксперимент понравится горожанам, такие интеллектуальные коты появятся и в других московских стационарах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Робот кошка
Робот кошка
Робот кошка
Робот кошка
Робот кошка
Робот кошка
Робот кошка
Робот кошка
Робот кошка
Робот кошка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.