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Москву начали украшать к Новому году

15:07
  • среда
  • 22 ноября 2023

Сказочную инсталляцию установили около Большого театра

Причудливые узоры и разноцветные гирлянды! Москву начали наряжать к Новому году. В центре города сейчас устанавливают ёлки, фигуры с подсветкой, украшают магазины и кафе.

Так, у Большого театра уже можно сфотографировать рядом со сказочной инсталляцией, её устанавливали сегодня ночью. На Пушкинской площади скоро появится яркая празднична арка, которую так любят москвичи и гости столицы.

На соседних улицах готовятся ярмарки, а в парках заливают катки. Атмосферы приближающего праздника добавляет лёгкий мороз и падающий снег.

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Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
Новогодние конструкции для украшения Москвы
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