Москву начали украшать к Новому году

Сказочную инсталляцию установили около Большого театра

Причудливые узоры и разноцветные гирлянды! Москву начали наряжать к Новому году. В центре города сейчас устанавливают ёлки, фигуры с подсветкой, украшают магазины и кафе.

Так, у Большого театра уже можно сфотографировать рядом со сказочной инсталляцией, её устанавливали сегодня ночью. На Пушкинской площади скоро появится яркая празднична арка, которую так любят москвичи и гости столицы.

На соседних улицах готовятся ярмарки, а в парках заливают катки. Атмосферы приближающего праздника добавляет лёгкий мороз и падающий снег.

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