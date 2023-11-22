ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский зоопарк поделился новым видео с новорожденной пандой

15:11
  • среда
  • 22 ноября 2023

Мать Диндин теперь дает детенышу больше свободы

На всех четырёх! Ну почти. В среду Московский зоопарк поделился новым видео с новорождённой пандой. Она делает первые попытки встать на лапы.

Пока неудачно, но очень старается! Приподнявшись на передних лапках, изо всех сил подтягивает задние. Но слушаются они ещё плохо и скользят.

Мать Диндин, видимо, уже отпустила ситуацию - даёт дочери больше свободы. И виден результат: малышка самостоятельно осваивает новые навыки. Тем временем отец Жуи в своём вольере окружён заботой ветеринаров, которые регулярно его обследуют. Даже с нежностью чешут ему лапы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Панда
Панда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.