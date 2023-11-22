Московский зоопарк поделился новым видео с новорожденной пандой

Мать Диндин теперь дает детенышу больше свободы

На всех четырёх! Ну почти. В среду Московский зоопарк поделился новым видео с новорождённой пандой. Она делает первые попытки встать на лапы.

Пока неудачно, но очень старается! Приподнявшись на передних лапках, изо всех сил подтягивает задние. Но слушаются они ещё плохо и скользят.

Мать Диндин, видимо, уже отпустила ситуацию - даёт дочери больше свободы. И виден результат: малышка самостоятельно осваивает новые навыки. Тем временем отец Жуи в своём вольере окружён заботой ветеринаров, которые регулярно его обследуют. Даже с нежностью чешут ему лапы.

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