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В кабмине анонсировали снятие запрета на экспорт дизтоплива

12:48
  • среда
  • 22 ноября 2023

Запрет в отношении бензина уже отменен

В ближайшее время будет принято решение об отмене запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: внутренний рынок России обеспечен топливом в полном объеме

Замглавы правительства отметил увеличение биржевых нормативов по продажам нефтепродуктов и введение новых биржевых мер и инструментов, которое позволяет увеличить ликвидность и объем торгов.

Также идет работа по упрощению доставки топлива и по исключению возможности манипулирования рынком, цитирует Новака "Интерфакс".

Ранее Новак подчеркивал, что федеральное правительство не видит необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, в том числе по зимнему дизелю.

При этом глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти, должны работать на интересы нашей страны. Важно, чтобы покупатели имели возможность приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам необходимые им топливные ресурсы.

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