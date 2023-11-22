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Песков: никаких решений о введении в России единой идеологии нет

12:57
  • среда
  • 22 ноября 2023

Ранее глава СКР выразил мнение о необходимости национальной идеологии

Никакой позиции в Кремле относительно инициативы председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкина о единой национальной идеологии нет. Такое заявление сделал в среду, 22 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что высказывание Бастрыкина является его личной позицией и не противоречит Конституции России, сообщает РИА Новости.

Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что еще химик Дмитрий Менделеев сформулировал главную национальную идею страны — это приумножение народа России. Пока на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, Россия выбирает другой путь, подчеркнул Путин.

Российский лидер также отмечал, что главным богатством нашей страны являются ее талантливые и целеустремленные жители, которые способны решить любые задачи во благо России.

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