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Собянин: Готовность будущей станции метро "Тютчевская" составляет 80%

12:38
  • среда
  • 22 ноября 2023

"Тютчевская" входит в состав первой очереди Троицкой линии

Сергей Собянин проверил как идёт строительство станции "Тютчевская" Троицкой линии столичной подземки. Готовность платформы составляет уже 80%. Её открытие улучшит транспортную доступность поселения Мосрентген и отчасти района Тёплый Стан. Кроме того, горожане, которые проживают в шаговой доступности, смогут значительно сократить время на поездки по городу. В частности, путь до пересадки на БКЛ станет в три раза быстрей, и в два раза - до МЦК.

"Тютчевская" входит в состав первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки". В целом, открытие новой ветки повысит качество жизни для проживающих на юго-западе города и станет мощным стимулом развития новых территорий столицы.

"Троицкая ветка метро интенсивно строится. Сегодня историческое событие для этой ветки - пройдены все тоннели. На всех станциях ведутся строительные работы. "Тютчевская" - станция в достаточно большой степени готовности - около 80%, идут отделочные работы. По плану у вас – до конца следующего года, но старайтесь раньше закончить, потому что готовность высокая. Тогда у вас получится пусковой комплекс отсюда до БКЛ", - сказал мэр.

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