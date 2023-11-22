Песков опроверг пересмотр правил помилования участников СВО

Никаких изменений в этой области не было

Пересмотров правил помилования осужденных в России граждан в обмен на их участие в специальной военной операции не было. Такое заявление сделал в среду, 22 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что "речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием, собственно, определенного времени на передовой, участия в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование".

Каких-то пересмотров на этот счет не было, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков отмечал, что искупление преступления кровью на поле боя — "в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами" — является одним из путей амнистии. Так он прокомментировал информацию о том, что убийца студентки из Кемерова Владислав Канюс получил помилование за участие в СВО.

Также президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

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