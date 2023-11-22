В Москве задержали водителя трехколесного чудо-авто

Ему выписали штраф

В Москве оштрафовали водителя самодельного трехколестного автомобиля за езду по Садовому кольцу.

Видеозапись поездки по центру Москвы попала в интернет и сыграла с 63-летним водителем злую шутку. Кадры попались на глаза сотрудникам столичной Госавтоинспекции. Они выписали мужчине штраф в размере 1000 рублей за создание помех движению.

По данным СМИ, трицикл был изготовлен кустарным способом, на бампере красуется серебряная летучая мышь.

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