В Кремле не планируют вводить масочный режим из-за роста заболеваемости COVID

Предпосылок для этого нет

Предпосылок для возвращения масочного режима в данный момент нет – рекомендаций от специалистов по этому поводу не поступало. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока масочный режим не возвращается", - приводит РИА Новости ответ Спикера Кремля на вопрос о возможности введения особых мер предосторожности для сотрудников администрации президента из-за роста заболеваемости COVID-19.

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