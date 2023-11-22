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В Кремле не планируют вводить масочный режим из-за роста заболеваемости COVID

14:17
  • среда
  • 22 ноября 2023

Предпосылок для этого нет

Предпосылок для возвращения масочного режима в данный момент нет – рекомендаций от специалистов по этому поводу не поступало. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"Пока масочный режим не возвращается", - приводит РИА Новости ответ Спикера Кремля на вопрос о возможности введения особых мер предосторожности для сотрудников администрации президента из-за роста заболеваемости COVID-19.

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