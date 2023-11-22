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Путин и Рахмон продолжили общение за неформальным завтраком

14:36
  • среда
  • 22 ноября 2023

Лидеры пообщались без галстуков

Владимир Путин в среду продолжил переговоры с Эмомали Рахмоном, который находится в России с официальным визитом. Утром президенты России и Таджикистана встретились за неформальным завтраком в Кремле.

Лидеры пообщались в доверительной обстановке без галстуков и пиджаков. Глава Таджикистана прибыл в Москву накануне. В ходе переговоров в узком и расширенном составах наши делегации обсудили весь спектр двусторонних отношений. После чего был подписан пакет документов о расширении взаимодействия Москвы и Душанбе, в том числе в промышленности и в транспортной сфере.

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время неформального завтрака
Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время неформального завтрака
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