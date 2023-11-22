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МВД объявило в розыск экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу

13:44
  • среда
  • 22 ноября 2023

Ранее его заподозрили в боях на стороне Киева

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск.

Это следует из базы розыска МВД России. По какой именно уголовной статье его разыскивают, не уточняется.

Ранее в отношении Ахметова возбудили уголовное дело о государственной измене, передает ТАСС. Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным telegram-канала Mash, Ахметов участвовал в теробороне ВСУ в составе батальона "Хорт", также был замечен в обороне Бахмута.

С 2017 года Ахметов живет на Украине, но все еще имеет российский паспорт. Семья экс-тренера по кикбоксингу живет в России.

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