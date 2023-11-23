Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Здоровье должно стоять во главе угла

Овны

Вас могут охватить мрачные предчувствия или пораженческие настроения. Не берите в голову. Это временное влияние Сатурна, позвольте себе чуточку похандрить.

Тельцы

У вас могут возникнуть проблемы с финансовыми документами или налогами. Будьте терпеливы и спокойно разбирайтесь с этими вызовами дня - вы справитесь.

Близнецы

В чем ваше истинное предназначение, каков ваш талант и как его лучше использовать? Не ищите ответы на такие сложные вопросы в этот день - подождите до завтра!

Раки

Все происходящее сегодня оценивайте с оглядкой на свое здоровье - оно должно стоять во главе угла. Имейте при себе привычные лекарства и откажитесь от тренировок.

Львы

На Солнце давит холодный Сатурн, из-за чего вы будете искать уединения. Ваши близкие могут принять это за равнодушие - учтите. Но все-таки позвольте себе то, чего хочется.

Девы

Вы можете почувствовать разочарования в семейных делах, которые были начаты с энтузиазмом, а потом заглохли. Переверните страницу и идите дальше, хватит ругать себя!

Весы

По возможности оставайтесь дома, чтобы не простудиться и не подхватить вирус. И еще два совета: не поддавайте ипохондрии и не ставьте себе диагнозы с помощью интернета.

Скорпионы

Сегодня не стоит отчитывать своих детей, чтобы не причинить им психотравму. Также не пытайтесь поднять себе настроение шопингом: вы не будете довольны покупками.

Стрельцы

Солнце в вашем знаке сталкивается с коварством хмурого Сатурна. Не берите на себя новые обязанности и не срывайтесь на членах семьи, даже если они вас раздражают.

Козероги

Представители знака, отправившиеся по делам, столкнутся с препятствиями и сложностями. Будет гораздо полезнее остаться дома, особенно если есть возможность работать удаленно.

Водолеи

Вам пока не приходится рассчитывать на легкие деньги - они будут приходить с трудом. Но эта ситуация временная: наберитесь терпения и ждите перемен.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке устраивает испытания в карьере и бизнесе. Будьте готовы встретить сопротивление и не утратить свое желание идти вперед - в этом вся суть!

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