Путин ответил Западу на обвинения в агрессии против Украины

Президент выступил на внеочередном саммите G20

Этот саммит G20 - внеочередной и проходит в виртуальном формате под председательством Индии. В сентябре "двадцатка" встречалась в Нью-Дели, но с тех пор, как заявил премьер-министр Нарендра Моди, на Ближнем Востоке разразился конфликт между Израилем и ХАМАС.

Моди: "Мы собрались вместе, и это означает, что мы видим сложность этих проблем и хотим найти решение. Мы приветствуем достигнутую договоренность об освобождении заложников. Главное, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС не перерос в региональное противостояние".

Западные лидеры не упустили возможность обвинить в агрессивных действиях Россию. Владимир Путин ответил на этот выпад. Президент отошел от заготовленной речи.

Путин: "Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает? А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, это не потрясает?".

Никто из политиков западных стран не выступил против геноцида населения Донбасса. Конфликт там развязал Киев, обеспеченный военной поддержкой союзников.

Путин: "Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры".

Продолжая, президент отметил, что в мире сейчас происходят процессы кардинальной трансформации. Значительная доля торговой и потребительской активности смещается в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Путин: "Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно".

Россия последовательно предпринимает шаги по созданию мироустройства, где царит дух открытого и взаимовыгодного сотрудничества. Страны Глобального Юга эту повестку разделяют. Ведь все видят, как ведет себя глобальный Запад.

Путин: "Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы "Северный поток", проложенной по дну Балтийского моря".

Россия призывает к перезапуску ВТО. Нужны единые для всех правила мировой торговли. И писать их больше не могут одни западные страны.

Путин: "Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях. Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "двадцатки", а также других международных институтов. В том числе - в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет, это очевидно, особенно с учетом процесса его расширения".

Как раз перед саммитом G20 стало известно, что Пакистан намерен вступить в БРИКС. С нового года полноправными членами объединения станут шесть государств - Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Уже сейчас объем экономик стран БРИКС превышает экономику "Большой семерки". А к 2040 году эта разница станет двукратной. И как бы ни хотел Запад притормозить очевидные процессы, уже сейчас экономическая мощь претворяется в политическую силу.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"