Четырехдневный мир: что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Израиль и Палестина останавливают передвижение военной техники и полеты беспилотников

Всю ночь израильские протестующие не покидали центр Тель-Авива. Демонстранты требовали установить гуманитарное перемирие и как можно скорее вернуть заложников домой. Уже утром военный кабинет Израиля объявил: договоренность достигнута. В четверг в 10 часов обе стороны прекращают взаимные обстрелы.

В ближайшие четыре дня Израиль и Палестина останавливают передвижение военной техники и полеты беспилотников. За это время сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом смогут беспрепятственно пересечь границу и доставить все необходимое нуждающимся. При этом ХАМАС обещает освободить полсотни задержанных женщин и детей в возрасте до 19 лет. Взамен Тель-Авив отпустит из тюрем 150 человек. Однако гуманитарная пауза, уточнил Биньямин Нетаньяху, вовсе не означает окончание операции. В борьбе с движением ХАМАС Израиль намерен идти до конца.

"Снаружи ведутся досужие разговоры, будто после заключения перемирия с целью возвращения наших заложников мы прекратим войну. Итак, я хотел бы внести ясность: мы находимся в состоянии войны - и мы продолжим войну. Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей - ликвидируем ХАМАС, вернем всех наших похищенных и пропавших без вести лиц и обеспечим, чтобы в Газе не осталось ни одного элемента, угрожающего Израилю", - указал Нетаньяху.

Тем не менее сделку уже раскритиковала часть израильского правительства. Министр национальной безопасности Бен Гвир назвал соглашение "аморальным, нелогичным и опасным прецедентом", он также призвал продолжать военные действия. По словам бойцов ЦАХАЛ, им удалось уничтожить около 400 подземных тоннелей под Газой.

Сегодня израильские силы начали задержания в палестинском лагере Тулькарм. По сообщениям очевидцев, среди арестованных есть спасатели и раненые. Операцию зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал: более 40% жилых зданий в анклаве разрушены, свыше 12 тысяч человек погибли, почти половина из них - дети. Кроме того, очередной авиаудар накрыл город Дейр-эль-Балах. Десятки погибших и пострадавших в результате обстрела жилого дома в южной части Газы.

Беспокойство вызывает и гуманитарное положение остающихся на территории сектора Газа мирных жителей. В осажденном анклаве нет ни электричества, ни воды. Чтобы приготовить еду, люди вынуждены запасаться дровами или даже сжигать мебель.

Желающих покинуть регион через КПП "Рафах" пропускают исключительно по спискам, преимущественно иностранцев. С начала обострения конфликт сотрудники МЧС России эвакуировали более 600 россиян и продолжают вывозить людей в Москву. Всего за помощью в Министерство чрезвычайных ситуаций обратилось более 900 человек.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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