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Песков напомнил позицию России по урегулированию на Ближнем Востоке

13:41
  • среда
  • 22 ноября 2023

Он положительно оценил сделку по освобождению заложников

Утверждение Израилем и ХАМАС сделки по освобождению части заложников — это первые хорошие новости из Газы за длительное время. Такое заявление сделал в среду, 22 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что Россия и большинство стран уже длительное время призывали стороны палестино-израильского конфликта к перемирию и гуманитарным паузам.

Песков выразил убежденность в том, что "только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Газе вызывает глубочайшую обеспокоенность, а кадры со страданиями детей в регионе вызывают особые чувства. Необходимо объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта.

Тем временем политолог-востоковед Елена Супонина рассказала, удастся ли сторонам палестино-израильского конфликта подойти к объявлению перемирия и что может этому помешать.

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