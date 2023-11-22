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Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении ВСУ

15:06
  • среда
  • 22 ноября 2023

Киеву нужны результаты на поле боя

Отсутствие значимых успехов в контрнаступлении ВСУ – "плохой сигнал". Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Комментируя текущий этап противостояния между Москвой и Киевом, политик признал, что наступательные операции украинских войск на ключевых направлениях фронта провалились.

"Это правда. Но оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя", - пожаловался украинский лидер, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин указал на изматывающий характер текущей стадии российско-украинского конфликта и подчеркнул, что успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

20 ноября глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что визит главы Пентагона в украинскую столицу – намек Владимиру Зеленскому о необходимости осуществления транзита власти в пользу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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