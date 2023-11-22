Кремль подтвердил развитие военно-технического сотрудничества с Ираном

Москва и Тегеран расширяют взаимодействие

У России и Ирана развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Такое заявление сделал в среду, 22 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом спикер Кремля отказался комментировать утверждение координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Иран якобы рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования на Украине.

Песков отметил, что комментировать здесь нечего, сообщает "Интерфакс".

Соединенные Штаты после начала Россией спецоперации на Украине неоднократно обвиняли Иран в поставках в Москву боевых беспилотников, которые российские военные якобы используют на фронте. Никаких доказательств у Вашингтона не было, а Россия и Иран опровергали обвинения в свой адрес.

Ситуация обострилась после эскалации на Ближнем Востоке, во время которой последовали авиаудары ВВС США по оружейным складам Ирана в Сирии. Песков подчеркивал, что это следствие нового витка палестино-израильской напряженности, что лишь "провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе, это очень плохо".

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