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Медведев высмеял финнов анекдотом про "хитрых русских"

14:21
  • среда
  • 22 ноября 2023

Политик напомнил, что в Хельсинки выставили сожженный танк Т-72

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду, 22 ноября, опубликовал в соцсети X анекдот про Финляндию.
Власти Финляндии объявили о планах закрыть всю границу с Россией

Анекдот посвящен появлению в Хельсинки у здания финского парламента сожженного российского танка Т-72, доставленного из Эстонии. Эта акция вызвала протест со стороны посольства России в Финляндии, где назвали действия авторов перформанса кощунством.

Медведев же решил отреагировать на это событие анекдотом.

– Пекка, ты это слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян.

– Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия вряд ли может повлиять на ситуацию с возможным намерением Финляндии закрыть все работающие контрольно-пропускные пункты на границе. Он выразил сожаление в связи с тем, что на смену добрым отношениям с Финляндией пришла русофобская позиция.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва готова работать с Финляндией для разрешения ситуации с беженцами на границе.

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