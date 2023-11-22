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Путин: Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан

14:38
  • среда
  • 22 ноября 2023

Президент рассказал о работе по созданию общей системы ПВО для стран ОДКБ

К настоящему времени проведена большая работа со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по единой общей системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 22 ноября, рассказал российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами кабмина.
Президент Таджикистана Рахмон прилетел в Москву

Политик рассказал, что в рамках этой работы Россия уже поставила восемь установок зенитно-ракетных комплексов С-300 в Таджикистан, сообщает РИА Новости.

То, что касается Таджикистана, и то, что было поднято президентом Таджикистана вчера и сегодня в ходе рабочего завтрака, касается того, что мы делаем на этом направлении. Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана. Он обсудил со своим таджикистанским коллегой реализацию договоренностей в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

В Таджикистане также отмечали, что создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Россией необходимо, поскольку ситуация в регионе становится напряженной.

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