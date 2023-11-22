"Ангарского маньяка" Михаила Попкова приговорили еще к 10 годам колонии

Он был осужден по новому делу о трех эпизодах убийства

Серийный убийца Михаил Попков, известный широкой общественности как "ангарский маньяк", был приговорен районным судом Иркутска еще к десяти годам колонии по новому делу о трех эпизодах убийства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователям и сотрудникам районного суда удалось доказать причастность бывшего милиционера Михаила Попкова к убийству трех женщин в период с 1997 по 2003 год. По данным следствия, обвиняемый расправился со своими жертвами на берегу реки Ангара – одной из них убийца нанес множественные ножевые ранения.

Ранее "ангарский маньяк" Михаил Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 83 женщин и ряд других преступлений.

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