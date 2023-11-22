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Россия отправила в Газу свыше 245 тонн гуманитарной помощи

14:58
  • среда
  • 22 ноября 2023

Российская сторона стремится помочь мирному населению анклава

В сектор Газа с 7 октября, когда произошла эскалация палестино-израильского конфликта, уже направлено более 245 тонн гуманитарной помощи из России. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал российскому президенту Владимиру Путину министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков.

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Глава МЧС доложил, что на 23 ноября запланирован очередной рейс гуманитарной помощи с общим весом 28 тонн. В ответ Владимир Путин подтвердил, что "это очень важная, гуманитарная, благородная миссия", сообщает РИА Новости.

Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность помочь — тем более нашим гражданам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Россия и большинство стран уже длительное время призывали стороны палестино-израильского конфликта к перемирию и гуманитарным паузам. Только так "могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы".

При этом продолжается вывоз россиян, эвакуированных из сектора Газа. Из Каира в Москву самолетами МЧС уже доставили 553 соотечественника. Россиян продолжат вывозить из зоны ближневосточного конфликта.

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