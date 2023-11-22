МИД: Россия готова обеспечить мир достаточным количеством продовольствия

Однако санкции этому препятствуют

Россия готова поставлять достаточное количество продовольствия на рынок, но этому мешают односторонние ограничения. Такое заявление сделал в среду, 22 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова как надежный поставщик делать то, что она делала и делает — поставлять на рынок достаточное количество продовольствия.

Однако, отметил Вершинин, делать это полноценно российская сторона не в состоянии, поскольку "существуют односторонние реальные барьеры на пути экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", сообщает ТАСС.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности рассказал, что наша страна находится в первой двадцатке мировых лидеров по экспорту сельхозпродукции по итогам 2022 года. При этом по ряду товаров — пшенице, подсолнечному маслу и минтаю — Россия занимает первое место.

Несмотря на боевые действия, Россия до июля 2023 года участвовала в черноморской продовольственной инициативе, чтобы обеспечить вывоз зерна и удобрений на мировой рынок. Но договоренности, касающиеся экспорта этих товаров из России, не были реализованы, а вместо помощи беднейшим странам зерновая сделка фактически превратилась в бизнес экономически развитых западных государств. По этой причине Москва отказалась от пролонгации соглашения.

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