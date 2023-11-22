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Российская ПВО за сутки сбила МиГ-29 и 45 дронов ВСУ

15:25
  • среда
  • 22 ноября 2023

На донецком направлении противник потерял до 115 боевиков

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также 45 дронов. Беспилотные аппараты уничтожены над ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областями, сообщили на брифинге в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, на купянском направлении подразделения группировки ВС России "Запад" отразили атаку штурмовой группы ВСУ. При поддержке армейской авиации и артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три единицы техники.

Также российские войска отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины на донецком направлении. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 боевиков.

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