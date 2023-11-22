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Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

15:39
  • среда
  • 22 ноября 2023

Российские власти уделяют особое внимание поддержке семей

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего, 2024-го, года в стране Годом семьи.

Данное решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Федеральному кабмину дано поручение к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что в настоящее время российские семьи реже решаются на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается. Задача ведомства — создать все условия для того, чтобы в российских семьях как можно чаще рождались вторые, третьи и последующие дети.

Для поддержки семей с детьми в России возродили звание "Мать-героиня" для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Им выплачивают по 1 млн рублей. В ноябре эти звания получили Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа и Медни Кадырова (жена главы Чечни Рамзана Кадырова).

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