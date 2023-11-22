В НАТО встревожились из-за влияния России на Западные Балканы

Регион сталкивается с рядом вызовов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

Регион Западных Балкан является стратегически важным для НАТО, но он в настоящее время сталкивается с рядом вызовов. Такое заявление сделал в среду, 22 ноября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По утверждению политика, "такие страны, как Россия, пытаются подрывать демократические устои стран, используя гибридные и кибератаки".

Столтенберг также отметил, что тревогу внушает "сецессионистская риторика в Боснии и Герцеговине, хрупкая ситуация в Косово и буксующая ситуация в отношениях между Белградом и Приштиной", сообщает "Интерфакс".

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что Балканы – это чрезвычайно важная геополитическая точка Европы, в которой у России есть союзники. Эксперт заявил, что "сербы – исторические союзники России", а также "наши братья".

При этом президент Сербии Александар Вучич после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал, что Белград рассмотрит возможность проведения совместных учений с альянсом. Страна хочет улучшить отношения с НАТО, но при этом сохранить военный нейтралитет, отметил Вучич.

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