ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО встревожились из-за влияния России на Западные Балканы

15:52
  • среда
  • 22 ноября 2023

Регион сталкивается с рядом вызовов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

Регион Западных Балкан является стратегически важным для НАТО, но он в настоящее время сталкивается с рядом вызовов. Такое заявление сделал в среду, 22 ноября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде

По утверждению политика, "такие страны, как Россия, пытаются подрывать демократические устои стран, используя гибридные и кибератаки".

Столтенберг также отметил, что тревогу внушает "сецессионистская риторика в Боснии и Герцеговине, хрупкая ситуация в Косово и буксующая ситуация в отношениях между Белградом и Приштиной", сообщает "Интерфакс".

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что Балканы – это чрезвычайно важная геополитическая точка Европы, в которой у России есть союзники. Эксперт заявил, что "сербы – исторические союзники России", а также "наши братья".

При этом президент Сербии Александар Вучич после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал, что Белград рассмотрит возможность проведения совместных учений с альянсом. Страна хочет улучшить отношения с НАТО, но при этом сохранить военный нейтралитет, отметил Вучич.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг НАТО
Флаг НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.