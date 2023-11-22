Путин подключился к виртуальному саммиту G20

Председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди

Виртуальный саммит лидеров стран "Большой двадцатки" проходит в формате видеоконференции. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Открыл саммит премьер-министр Индии Нарендра Моди – на правах лидера председательствующей в G20 страны.

Очный саммит лидеров стран "Большой двадцатки" прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по его итогам предложил провести виртуальную сессию. На ней планировалось рассмотреть вопросы, предложенные на сентябрьской встрече.

Как сообщалось, виртуальный саммит рассмотрит последние события в мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что будет изложена позиция Российской Федерации по ситуации в мире - она хорошо известна, последовательна и сбалансирована, передает РИА Новости.

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