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Собянин: Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик

16:00
  • среда
  • 22 ноября 2023

Реставраторы восстановили историческую планировку и декор

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о завершении реставрации построенного в 1900 году доходного дома Натальи Тюляевой.

"Сегодня это объект культурного наследия регионального значения. До революции в доходном доме размещались большие квартиры - каждая занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах - декоративная отделка потолков", - указал глава города.

Как уточнил мэр, реставраторы восстановили историческую планировку и декор, раскрыли вход со стороны главного фасада.

Кроме того, по архивным фотографиям специалисты сумели восстановить панно с растительным орнаментом, отреставрировать кровлю и плитку, а также деревянные окна.

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