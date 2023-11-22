Всероссийская олимпиада "Безопасный интернет" пройдет с 28 ноября по 25 декабря

Она состоится на платформе "Учи.ру"

С 28 ноября по 25 декабря для учеников с 1-го по 9-й класс в онлайн-формате пройдет Всероссийская олимпиада "Безопасный интернет", сообщили организаторы.

Уточняется, что олимпиада состоится на образовательной платформе "Учи.ру" во всех регионах России.

Участие бесплатное. Ученики в ходе выполнения интерактивных заданий смогут проверить свои знания правил безопасного поведения в интернете.

Все подробности можно узнать здесь.

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