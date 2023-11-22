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Кровь морских червей вызвала опасения WADA

17:15
  • среда
  • 22 ноября 2023

Ученые обнаружили новый источник допинга

Специалисты антидопингового агентства WADA рассматривают кровь морских червей как средство получения нового вида запрещенного вещества, передает издание Cycling Magazine.

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По данным издания, всего лишь одна молекула гемоглобина морского червя переносит почти в 40 раз больше кислорода, чем молекула гемоглобина человека. Таким образом, кровь червей может быть использована для создания медицинских препаратов, повышающих трудоспособность и устойчивость человека.

В СМИ уточнили, что как минимум один спортсмен уже интересовался по поводу стимулирующего свойства крови червей. Между тем ведущий научный сотрудник WADA подчеркнул, что на данный момент официальных случаев применения нового допинга нет.

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