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На новом вебинаре проекта "Перезвони сам" расскажут о фальшивых лотереях

16:21
  • среда
  • 22 ноября 2023

Участникам расскажут, как распознать мошенников

Москвичей пригласили на вебинар "Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой" в рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам" - проведут его представители АНО "Российская система качества" и эксперты столичного Департамента информационных технологий.

Участникам расскажут, как распознать злоумышленников, действующих под видом организаторов лотерей и розыгрышей.

Встреча состоится 24 ноября, начало - в 11:00. Онлайн-трансляция пройдет в социальной сети "ВКонтакте". Будет также возможность посетить семинар очно, для этого необходимо зарегистрироваться.

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