В столице началась подготовка к проведению XIV Всероссийского конкурса "Панацея"

Участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие коллективы и группы

В Москве пройдет XIV Всероссийский конкурс "Панацея", заявки на участие принимаются до 1 декабря 2023 года, сообщили организаторы.

Уточняется, что участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие коллективы и группы, а также представляющие районные и городские СМИ редакционные коллективы, выпускающие собственные периодические издания некоммерческие организации.

На конкурсе будут представлены пять номинация: "Местная больница", "Нет социальным болезням", "Люди в беде", "Белый халат", "Здоровье в твоих руках".

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.

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