ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столице началась подготовка к проведению XIV Всероссийского конкурса "Панацея"

16:41
  • среда
  • 22 ноября 2023

Участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие коллективы и группы

В Москве пройдет XIV Всероссийский конкурс "Панацея", заявки на участие принимаются до 1 декабря 2023 года, сообщили организаторы.

Уточняется, что участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие коллективы и группы, а также представляющие районные и городские СМИ редакционные коллективы, выпускающие собственные периодические издания некоммерческие организации.

На конкурсе будут представлены пять номинация: "Местная больница", "Нет социальным болезням", "Люди в беде", "Белый халат", "Здоровье в твоих руках".

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Писатель
Писатель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.