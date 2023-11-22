В столице началась подготовка к проведению XIV Всероссийского конкурса "Панацея"

Участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие коллективы и группы
В Москве пройдет XIV Всероссийский конкурс "Панацея", заявки на участие принимаются до 1 декабря 2023 года, сообщили организаторы.
Уточняется, что участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие коллективы и группы, а также представляющие районные и городские СМИ редакционные коллективы, выпускающие собственные периодические издания некоммерческие организации.
На конкурсе будут представлены пять номинация: "Местная больница", "Нет социальным болезням", "Люди в беде", "Белый халат", "Здоровье в твоих руках".
Подробная информация о конкурсе представлена здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"