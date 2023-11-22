Максим Фадеев объяснил неожиданную популярность своего трека про "джагу-джагу"

Исполнительница песни Катя Лель заявила о "российской победе"

Песня про "джагу-джагу" именно сегодня, в условиях так называемой "отмены" всего русского, взлетела в мировых чартах. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят - что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента ее релиза, заявил автор хита, российский продюсер Максим Фадеев.

Как написал Фадеев в Telegram, это уже шестой трек его авторства, который стал популярным в мире. Продюсер подчеркнул: он всегда считал, что однажды, благодаря русской культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом.

Исполнительница песни Катя Лель ранее заявила, что неожиданная популярность трека среди иностранцев - это российская победа. "Мой мармеладный" стала трендом среди иностранцев в соцсети TikTok - пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит.

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