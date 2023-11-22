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Россия пытается добиться справедливости: главные заявления Путина на G20

16:40
  • среда
  • 22 ноября 2023

Конфронтационные попытки в мире продолжаются

В среду президент России Владимир Путин выступил по видеосвязи на проходящем в Индии саммите G20, передает ТАСС.

Как отметил российский лидер, конфронтационные попытки в мире продолжаются.

По словам главы государства, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, нужно думать о прекращении конфликта. При этом Путин отметил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине, выступает за восстановление духа открытого и взаимовыгодного сотрудничества в мире.

Вместе с тем Путин указал на то, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия. Страна уже направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку.

Кроме того, президент России подтвердил планы страны выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года.

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