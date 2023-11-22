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В РЖД подтвердили информацию о столкновении поездов под Ульяновском

17:02
  • среда
  • 22 ноября 2023

Пострадали 25 пассажиров

Двадцать пять пассажиров поезда Пермь - Адлер получили травмы в результате столкновения состава с маневровым тепловозом. Информацию об инциденте подтвердили в компании "Российские железные дороги".

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По данным РЖД, столкновение пассажирского поезда №354 Пермь - Адлер со стоящим маневровым тепловозом произошло в 14.49 мск на станции Бряндино в Ульяновской области. Сообщается, что машинист успел применить экстренное торможение – тем не менее, избежать столкновения не удалось.

Схода подвижного состава с рельсов нет. Пострадали 25 человек, в их числе один несовершеннолетний. Всем им оказана необходимая помощь. Причины происшествия выясняют специалисты, на месте работают экстренные службы.

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