В РЖД подтвердили информацию о столкновении поездов под Ульяновском

Пострадали 25 пассажиров

Двадцать пять пассажиров поезда Пермь - Адлер получили травмы в результате столкновения состава с маневровым тепловозом. Информацию об инциденте подтвердили в компании "Российские железные дороги".

По данным РЖД, столкновение пассажирского поезда №354 Пермь - Адлер со стоящим маневровым тепловозом произошло в 14.49 мск на станции Бряндино в Ульяновской области. Сообщается, что машинист успел применить экстренное торможение – тем не менее, избежать столкновения не удалось.

Схода подвижного состава с рельсов нет. Пострадали 25 человек, в их числе один несовершеннолетний. Всем им оказана необходимая помощь. Причины происшествия выясняют специалисты, на месте работают экстренные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"