ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин предоставил льготы издательству учебной литературы

17:46
  • среда
  • 22 ноября 2023

Издательство "Просвещение-Союз" выпускает учебно-методическую и развивающую литературу для учащихся начальной школы и дошкольников

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставить издательству "Просвещение-Союз" статус якорного резидента технопарка "Красный пролетарий". Это снижает для компании ставку налога на прибыль до 13,5% вместо 17%, передает АГН "Москва".

Издательство "Просвещение-Союз" выпускает учебно-методическую и развивающую литературу для учащихся начальной школы и дошкольников, а также консультирует педагогов и руководителей образовательных учреждений

Площадь помещений, занимаемых издательством в технопарке, составляет 604,4 квадратных метра, там работают 111 человек. Сам технопарк "Красный пролетарий" расположен в Тверском районе, его специализация - полиграфическая деятельность, издание учебной и научной литературы, разработка программного обеспечения в сфере образования. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Учебная литература
Учебная литература
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.