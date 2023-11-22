Собянин предоставил льготы издательству учебной литературы

Издательство "Просвещение-Союз" выпускает учебно-методическую и развивающую литературу для учащихся начальной школы и дошкольников

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставить издательству "Просвещение-Союз" статус якорного резидента технопарка "Красный пролетарий". Это снижает для компании ставку налога на прибыль до 13,5% вместо 17%, передает АГН "Москва".

Издательство "Просвещение-Союз" выпускает учебно-методическую и развивающую литературу для учащихся начальной школы и дошкольников, а также консультирует педагогов и руководителей образовательных учреждений

Площадь помещений, занимаемых издательством в технопарке, составляет 604,4 квадратных метра, там работают 111 человек. Сам технопарк "Красный пролетарий" расположен в Тверском районе, его специализация - полиграфическая деятельность, издание учебной и научной литературы, разработка программного обеспечения в сфере образования.

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