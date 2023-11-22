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МИД России пообещал ответить ЕС на ограничение перемещений дипломатов

17:35
  • среда
  • 22 ноября 2023

Подобные идеи еврочиновников уже Москву не удивляют

Ситуация с передвижением российских дипломатов по странам Евросоюзу будет в фокусе пристального внимания Москвы. Если инициатива Чехии по ограничению перемещений все же будет реализована, последует ответ со стороны России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Захарова отметила: на фоне всего, что творится в стане недружественных режимов, подобные идеи уже никого в Москве не удивляют. Тем не менее, если эта очередная русофобская инициатива будет реализована, Россия ответит, подчеркнула представитель МИД.

Чехия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предложила ограничить передвижения по ЕС российских дипломатов. В Праге обеспокоены тем, что сотрудники дипмиссий, свободно перемещающиеся по странам Евросоюза, на самом деле - потенциальные разведчики, передает РИА Новости.

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