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"Многие там не нужны": Жирков оценил спрос на российских футболистов в Европе

19:09
  • среда
  • 22 ноября 2023

Смысла в таких трансферах нет

Большого спроса на российских футболистов в высших лигах Европы нет. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил бывший игрок сборной России Юрий Жирков.

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Полузащитник предостерег молодых футболистов из России от подписания долгосрочных контрактов с иностранными клубами, подчеркнув, что уехавшие покорять Европу соотечественники, как правило, играют в самых низших дивизионах.

"Многие там в принципе и не нужны", - заключил Жирков.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал стремящихся уехать в Европу молодых футболистов, подчеркнув, что игра за титулованный европейский клуб не гарантирует стабильного заработка.

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