"Многие там не нужны": Жирков оценил спрос на российских футболистов в Европе

Смысла в таких трансферах нет
Большого спроса на российских футболистов в высших лигах Европы нет. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил бывший игрок сборной России Юрий Жирков.
Полузащитник предостерег молодых футболистов из России от подписания долгосрочных контрактов с иностранными клубами, подчеркнув, что уехавшие покорять Европу соотечественники, как правило, играют в самых низших дивизионах.
"Многие там в принципе и не нужны", - заключил Жирков.
Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал стремящихся уехать в Европу молодых футболистов, подчеркнув, что игра за титулованный европейский клуб не гарантирует стабильного заработка.