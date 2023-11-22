В Запорожской области под удар ВСУ попали российские журналисты

Ранен корреспондент телеканала "Россия 24"

В Запорожской области в среду был ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Как сообщили в Минобороны, съемочная группа попала под удар ВСУ, работая в одном из населенных пунктов.

На российских журналистов совершили атаку с беспилотника, сбросили осколочный боеприпас. Борис был оперативно эвакуирован в госпиталь Минобороны, его жизни угрозы нет.

Кроме того, в небе над Воздвиженкой в ДНР средствами противовоздушной обороны сбит вражеский истребитель МиГ-29.

На линии соприкосновения российские бойцы уверенно пресекают попытки националистов пойти в наступление. За сутки на разных направлениях отражены шесть атак радикалов, три из них - на Запорожском участке. Общие потери ВСУ превысили 400 человек личного состава, выведены из строя десятки единиц тяжелой техники, в том числе перехвачены 45 беспилотников.

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