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В Запорожской области под удар ВСУ попали российские журналисты

17:58
  • среда
  • 22 ноября 2023

Ранен корреспондент телеканала "Россия 24"

В Запорожской области в среду был ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Как сообщили в Минобороны, съемочная группа попала под удар ВСУ, работая в одном из населенных пунктов.

На российских журналистов совершили атаку с беспилотника, сбросили осколочный боеприпас. Борис был оперативно эвакуирован в госпиталь Минобороны, его жизни угрозы нет.

Кроме того, в небе над Воздвиженкой в ДНР средствами противовоздушной обороны сбит вражеский истребитель МиГ-29.

На линии соприкосновения российские бойцы уверенно пресекают попытки националистов пойти в наступление. За сутки на разных направлениях отражены шесть атак радикалов, три из них - на Запорожском участке. Общие потери ВСУ превысили 400 человек личного состава, выведены из строя десятки единиц тяжелой техники, в том числе перехвачены 45 беспилотников.

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Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов
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